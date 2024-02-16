أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أسعار السكر والزيت في معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة المنوفية، وذلك قبل أيام قليلة من بدء شهر رمضان الكريم.

أسعار السكر والزيت معرض أهلا رمضان 2024

وأكد أسامة عز الدين وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، لـ«الوطن»، أن أسعار السكر والزيت في معرض أهلا رمضان 2024 بمحافظة المنوفية، تشهد بحثا كبيرا من المواطنين، ويتزايد الإقبال عليها كلما اقترب شهر رمضان المبارك، مشيرا أن سعر الزيت يبدأ من 50 جنيها، وسعر كيلو السكر يبلغ 27 جنيها، مؤكدا أنه سيتم ضخ كميات كبيرة من الزيت والسكر طوال فترة معرض أهلا رمضان.

أسعار السكر والزيت في المنوفية

وقال محمود عوض أحد البائعين المشاركين في مبادرة «أهلا رمضان» بمدينة تلا، إن أسعار السكر في معرض أهلا رمضان 2024 بمحافظة المنوفية يبلغ 27 جنيها للكيلو، وسعر الزيت يتراوح بين 50 و450 جنيها بحسب النوع والحجم.