أسعار السكر والزيت بمعرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الدقهلية

قال السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية لـ«الوطن»، إن نسبة التخفيضات وصلت لـ 25% على أسعار السكر والزيت في معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الدقهلية على مدار شهر رمضان في مختلف المراكز.

أسعار السكر والزيت في معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الدقهلية

وأشار «دايرة»، إلى أنه جرى توفير السكر والزيت في معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الدقهلية بتخفيضات كبيرة، من أجل التخفيف على أعباء المواطنين، مع توفير سلع غذائية مٌختلفة من ضمنها الزيت والسكر، والأرز، واللحوم، والدواجن، في مختلف المعارض.

وأوضح أنه جرى توفير أسعار السكر والزيت في مختلف المنافذ منذ فترة للمواطنين بتخفيضات كبيرة، خاصة في منافذ البيع الدائمة، وسجلت الأسعار على النحو التالي:.

- السكر الكيلو بـ27 جنيها.

- الزيت على حسب حجم العبوة وتبدأ من 50 جنيها العبوة الصغيرة.

وفي بيان لها ذكرت محافظة الدقهلية أنها تستعد إلى تنظيم معرض أهلا العيد بعد انتهاء معرض أهلا رمضان، على أن يتم توفير من خلاله مختلف السلع الغذائية بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين.

سلع معرض أهلا رمضان بالدقهلية

وأوضح وكيل وزارة التموين إلى أن معارض أهلا رمضان تحتوي على مختلف السلع المقدمة للمصريين وهي:

- الدواجن

- اللحوم

- الزبادي

- الجبن

- السكر

- الزيت

- البقوليات

- ياميش رمضان

أماكن معرض أهلا رمضان بالدقهلية

وأضاف أن أماكن معارض رمضان في الدقهلية تأتي على النحو التالي.

- معرض أهلا رمضان في حي شرق المنصورة في شارع الجيش.

- معرض أهلا رمضان في حي غرب المنصورة في شارع عبد السلام عارف.

- معرض أهلا رمضان في مركز بني عبيد.

- معرض أهلا رمضان في السنبلاوين.

- معرض أهلا رمضان في دكرنس.

- معرض أهلا رمضان في بلقاس.

- معرض أهلا رمضان في المطرية.

- معرض أهلا رمضان في المنزلة.

- معرض أهلا رمضان في الجمالية.