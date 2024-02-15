أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في المحافظات.. افتتاحات جديدة يوميا

تتزايد أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في المحافظات اليوم تلو الآخر، إذ يحرص محافظو الأقاليم على افتتاح أفرع جديدة في مختلف المراكز والأحياء تيسيرًا على المواطنين ولتخفيف أعباء الحياة عنهم، بتوفير السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية وياميش رمضان، إلى جانب اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيضات بها إلى 30% بحسب ما أعلنت مديريات التموين في المحافظات.

تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في المحافظات، بعد افتتاح العديد من الأفرع خلال الساعات القليلة الماضية في أغلب المحافظات، بينها محافظتي القاهرة والجيزة.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بالإسكندرية

يترقب آلاف المواطنين افتتاح والإعلان عن أماكن معرض أهلا رمضان 2024 بالإسكندرية، إذ تستعد الأجهزة التنفيذية لافتتاح نحو 13 فرعًا قريبًا.

ومن المقرر أن يتم افتتاح تلك الأفرع في المول التجاري بمحطة مصر، ومجمع وهدان بالمنشية، ومجمع الأزاريطة، فضلًا عن مجمع سيدي مسعود بالعامرية، والبيطاش بالعجمي، وأبو العباس بالجمرك، ومجمع علي القطا بجليم، ومجمع طريق الحرية بجناكليس، ومجمع كمال الجويلي برشدي، ومجمع السيوف بالمنتزه، ومجمع أبو طالب في أبو قير، ومعرضًا كبيرًا في ميدان محمد نجيب بسيدي بشر، وآخر بجوار ديوان عام المحافظة.

معرض أهلا رمضان 2024 أرض المعارض

وأعلن المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء في بيان صحفي، إنّه من المقرر افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 أرض المعارض خلال الفترة من 25 فبراير الجاري حتى 11 مارس المقبل برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يشتمل المعرض على سلع ومواد غذائية من خلال كبار منتجي السلع الرمضانية والغذائية، فضلًا عن جهاز الخدمة الوطنية، ومنافذ لأمان، ومنافذ للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، إذ من المقرر أن تشهد كافة السلع خصومات تتراوح بين 15 حتى 30%.

معرض أهلا رمضان 2024 القليوبية

وتستعد محافظة القليوبية لافتتاح معرض أهلا رمضان 2024 إذ من المقرر أن تتضمن أماكن معرض أهلا رمضان هذا العام بالقليوبية أماكن جديدة، ليصبح عدد المعارض بالمحافظة نحو 8 معارض، في ميدان المؤسسة بشبرا، والقناطر، وكفر شكر، وطوخ، والخانكة.

أماكن معرض أهلا رمضان 2024 الأقصر

وكشف الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، أماكن معرض أهلا رمضان 2024 الأقصر التي من المقرر أن يبلغ عددها 7 معارض رئيسية، بالإضافة إلى 30 سيارة متنقلة، إذ تتوفر المعارض الرئيسية في مدن الأقصر، والبياضية، وإسنا، وأرمنت، والزينية، والقرنة.