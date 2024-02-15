أسعار السكر والزيت.. معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة القليوبية 

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية أسعار السكر والزيت بمعرض أهلا رمضان 2024 في محافظة القليوبية، حيث انطلقت اليوم فعاليات أول معرضين بالعاصمة بنها في الحرس الوطني وعزبة الزراعة على أن تنطلق المعارض تباعا السبت المقبل في ميدان المؤسسة بشبرا، وشارع فريد ندا بالعاصمة بنها بأسعار تتراوح التخفيضات فيها للسلع الغذائية والياميش من 15% إلى 30%.

أسعار السكر والزيت في معرض أهلا رمضان 2024 بالقليوبية

أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم لـ«الوطن»، أن أسعار السكر والزيت بمعرض أهلا رمضان 2024 في محافظة القليوبية تحددت بـ27 جنيها لكيلو سكر، والأرز 30 جنيها للكيلو، والزيت بـ67 جنيها بجانب تخفيضات على الياميش والسلع الأخرى واللحوم والدواجن من 15% إلى 30%، مشيرا أن المحافظة ستشهد إقامة من 8 إلى 12 معرضا ضمن المبادرة.

متابعة أسعار السكر والزيت في معرض أهلا رمضان

أشار عيد عبد الله وكيل وزارة التموين لـ«الوطن»، إلى أن جرى التنبيه على كتابة أسعار السكر والزيت على المنتجات في معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة القليوبية وتوفيرها بالأسعار المعلنة طوال فترة المعرض الذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان المعظم، مٌحذرا التجار من التلاعب في الأسعار أو رفعها عن الأسعار المٌعلنة، مٌشيرًا إلى أن غرفة عمليات المديرية والغرفة التجارية بالقليوبية تتابع المعرض على مدار الساعة.

وشدد وكيل وزارة التموين على الالتزام بأسعار السكر والزيت والسلع المختلفة في معرض أهلا رمضان 2024 بالقليوبية، والتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، مشيرا إلى أنه سيجري توفير سيارات مٌتنقلة ومحملة بالسلع الغذائية، ومنتجات اللحوم والدواجن لطرحها للمواطنين في الميادين العامة والأماكن التي لا تتواجد فيها منافذ للمجمعات الاستهلاكية تزامنا مع مبادرة معرض أهلا رمضان 2024 بالقليوبية