«القبض امتى؟».. مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير والزيادات الجديدة

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير للمرتبات في العام الجاري 2024، للموظفين العاملين ضمن الجهاز الإداري للدولة، حيث يستمر الصرف لمدة 5 أيام.

وحددت الوزارة مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير لجميع العاملين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها بداية من يوم الخميس وحتى الأربعاء بتاريخ 22، و25، و26، و27، و28 من نفس الشهر، حسب ما أفاد بيان سابق من قبل وزارة المالية حول موعد الصرف المنتظره.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير للعام الجاري 2024، عقب إعلان الزيادات الجديدة.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

- يبدأ اليوم الأول لصرف المرتبات للمواطنين بداية من الخميس الموافق 22-2-2024.

- يكون اليوم الثاني لصرف مرتبات المواطنين الأحد الموافق 24-2-2024.

- اليوم الثالث لصرف المرتبات يكون يوم الاثنين الموافق 25-2-2024.

- اليوم الرابع لصرف المرتبات يوم الثلاثاء الموافق 26-2- 2024.

- اليوم الخامس لصرف المرتبات يوافق يوم الأربعاء 27-2-2024.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024

وحددت وزارة المالية المواعيد الخاصة بصرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، ومن المقرر البدأ في صرفها الخميس الموافق 21-3-2024 المقبل، حيث تستمر حتى يوم الأربعاء 27-3-2024.

الزيادات الجديدة لمرتبات شهر مارس 2023

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاقه لحزمة الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة وصلت إلى 50%، حيث يصل مرتب الموظف بالدرجة السادس إلى 6 آلاف جنيه شهريا، حيث تقرر أن تكون الزيادة الجديدة مع بداية شهر مارس 2024، إضافة لزيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، حيث سيصل الحد الأدنى للزيادة بين 1000 وحتى 1200 جنيه بشكل شهري، وبحسب الدرجة الوظيفية، كما سيجرى تطبيق حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه بالنسبة للدرجة السادسة، في حين سيزيد قيمته لـ 50 جنيه لكل الدرجات الوظيفية، وصولا إلى 900 جنيه.

جدول مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

- تصل مرتبات الدرجة السادسة للموظفين في الحكومة إلى 6 آلاف جنيه.

- تصل مرتبات الموظفين في الدرجة الخامسة إلى 6500 جنيه.

- مرتبات الدرجة الرابعة تصل خلال شهر مارس إلى 7000 جنيه.

- مرتبات الدرجة الثالثة للمرتبات تصل إلى 7500 جنيه.

- وبالنسبة لمرتبات الدرجة الثانية للمرتبات تصل إلى 8 آلاف جنيه.

- الدرجة الأولى وما يعادلها تصل إلى 8200 جنيه.

- وبالنسبة لدرجة المدير العام وما يعادله 9200 جنيه.

- وبالنسبة للدرجة العالية أو ما يعادلها 10 آلاف و200 جنيه.

- مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12 ألفًا و200 جنيه.