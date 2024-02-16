شهدت كافة الأنحاء موجة من الطقس السيئ بسقوط أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح على مدار الساعات القليلة الماضية، إذ وصلت الأمطار إلى حد السيول في بعض المناطق، الأمر الذي جعل الكثيرين يهتمون بمعرفة موعد تحسن حالة الطقس وسقوط الأمطار، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يستمر سقوط الأمطار الغزيرة على 7 محافظات اليوم، وتشمل «مطروح، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، دمياط، الدقهلية، بورسعيد».

موعد تحسن حالة الطقس وتوقف سقوط الأمطار

حددت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة، لتعلن من خلالها موعد تحسن حالة الطقس، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الشواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحري.

ويستمر سقوط الأمطار على مدار يوم الأحد لتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة.

استقرار الأحوال الجوية بداية من الاثنين المقبل

وتبدأ الأحوال الجوية في الاستقرار التام بانعدام فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء بدء من يوم الاثنين الموافق 19 فبراير وحتى يوم الأربعاء، لتكون الظاهر السائدة هي الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.