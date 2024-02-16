تحذيرات من طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار غزيرة تصل إلى ثلجية

حذرت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، المواطنين من اضطراب طقس الإسكندرية اليوم إذ سيكون ذروة نوة الشمس الصغرى التي تشهد سقوط أمطار غزيرة مع احتمالية وصولها إلى ثلجية، مع برودة شديدة نتيجة انخفاض درجات الحرارة.

وشهدت الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة فجرا، وسط كثافة من السحب تنذر بعودة الأمطار خلال الساعات المقبلة بسبب استمرارية نوة الشمس الصغرى الحالية.

تقلب في طقس الإسكندرية

وبحسب تقرير غرفة عمليات الإسكندرية، فإن المدينة شهدت سقوط أمطار غزيرة مع هدوء نسبي حاليا وسط توقعات باحتمالية تجدد سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة بدرجة متوسطة إلى غزيرة الشدة على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

ويصاحب أمطار الإسكندرية اليوم حالة من نشاط الرياح إذ تصل سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس الذي تصل فيه درجة الحرارة الصغرى إلى 10 درجات مئوية.

ارتفاع أمواج الإسكندرية

ويؤدي طقس الإسكندرية اليوم إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط يصل إلى 2.25 متر، وهو معتدل إلى مضطرب نسبيا مع تحذيرات بتوخي الحذر في حالة الصيد.