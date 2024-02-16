حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار في 7 محافظات

حذرت هيئة الأرصاد من حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ إنه من المتوقع سقوط أمطار في 7 محافظات بكميات غزيرة، يصاحبها طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد والسواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى نهارا، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم.. سقوط أمطار في 7 محافظات

وأوضحت هيئة الأرصاد تفاصيل حالة الطقس اليوم، إذ يكون هناك فرص لسقوط أمطار في 7 محافظات بكميات غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من «بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، مطروح»، وتكون متوسطة على مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى وسيناء وخليج العقبة وخليج السويس ومدن القناة وجنوب الوجه البحري.

هل نشهد سقوط أمطار غدا السبت؟

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن نشهد سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا غدا السبت على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 07 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 09 درجات مئوية.