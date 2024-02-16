«تضامن كفر الشيخ»: تدريب 20 سيدة على أعمال الخياطة والتفصيل

نظمت إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي في محافظة كفر الشيخ دورة تدريبية لتعليم الفتيات والسيدات فن الخياطة والتفصيل بمركز إعداد جمعية الأسر المنتجة بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور محمد الخولي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وتنظيم هشام البلقاسي، مدير المركز.

تدريب 20 متدربة على أيدي متخصصين

وجرى خلال الدورة التدريبية تدريب 20 متدربة على أيدي فنيين متخصصين، على رأسهم المدربة كريمة بدوي، وذلك لإتقان مهنة الخياطة بعد إتمام التدريب.

توجيه السيدات لعمل مشروعات صغيرة

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّ الهدف من التدريب هو إتقان المرأة لحرفة يدوية تسطيع من خلالها مساعدة أسرتها ورفع مستواها الاقتصادي، وأنّ المتدربات اللاتي يرغبن في النزول لسوق العمل من الأسر الأولى بالرعاية ستقوم المديرية بتوجيههن لعمل مشروعات صغيرة تمكنهن اقتصاديا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، بالاهتمام بالمرأة والأسرة المصرية، لرفع مستوى المعيشة، وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.