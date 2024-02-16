ناقدة فنية: «المتحدة» انتصرت لقضايا المرأة في أعمالها مثل «لعبة نيوتن»

قالت مي جودة، الناقدة الفنية، إنَّ هناك فكرا جديدا في الدراما المصرية بالوقت الحالي، وطرح موضوعات تخص «قضايا المرأة»، مؤكدة أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعبت دورا كبيرا في هذا الشأن، من خلال أعمال درامية مثل «لعبة نيوتن» و«تحت الوصاية».

الشركة المتحدة تهتم بقضايا تلمس الأسرة المصرية

وأضافت «جودة»، في حوارها مع الإعلامية هبه ماهر، ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه قبل تواجد الشركة المتحدة ككيان كبير ينتج أعمالاً درامية فنية مختلفة، كانت موضوعات المسلسلات تنحصر في تجار المخدرات وساكني الكومباوند، مما جعل تلك الأفكار تبتعد عن نبض الشارع المصري.

دور الفن هو تسليط الضوء على مشكلات المجتمع وطرح حلول لها

وأكدت الناقدة الفنية أن الأعمال البعيدة تسببت في عزوف الأسرة المصرية عن متابعة الدراما، وبعدما أبرزت الشركة المتحدة قضايا تهم كل بيت عادت الأسرة لمتابعة الدراما مرة أخرى، ومنها قضايا تتعلق بالمرأة الصعيدية، والمرأة في الأقاليم، مع تواجد منصات رقمية لعرض هذه الأعمال.

وأشارت جودة إلى أن هناك مسلسلات ناقشت قضية الختان وتولي المرأة مناصب قيادية، وجميعها من إنتاج الشركة المتحدة، مؤكدة أن دور الفن هو تسليط الضوء على مشكلات المجتمع وطرح حلول لها.