الفصائل الفلسطينية تستهدف عناصر الجيش الإسرائيلي.. ارتفاع عدد القتلى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مقتل الرقيب نوعام هافا، المقاتل في الكتيبة 202 من لواء المظليين في جنوب قطاع غزة.

إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة

وأوضحت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، أنه في نفس المعركة أصيب مقاتل آخر من الكتيبة 202 في لواء المظليين بجروح خطيرة، كما أصيب جنود آخرون بجراح متفاوتة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، نبأ مقتل الرقيب روتيم سحر هدار، جندي مظلي قُتل في معركة بجنوب قطاع غزة بعد مواجهة مع الفصائل الفلسطينية، كما قُتل 9 جنود آخرين أصيبوا في الحادث، بينهم مقاتلان وضابط من الدورية وصفت حالتهم بالخطيرة.

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ572 جنديا وضابطا

ومن الجدير بالذكر أن الفصائل الفلسطينية نجحت في قتل 572 جنديًا وضابطًا إسرائيليًا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، منهم 235 منذ بداية العملية العسكرية البرية في غزة في 27 أكتوبر الماضي.