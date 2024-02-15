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القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ أحزمة نارية في غزة

كتب:

شريف سليمان
02:34 م | الخميس 15 فبراير 2024
بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية

بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية

قال بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن الأحزمة النارية لا تتوقف باتجاه قطاع غزة، وعدد من المحافظات تعرضت لهذه الأحزمة النارية منذ ساعات الليل وحتى هذه اللحظة، والطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف بشكل عنيف أحياء مدينة غزة والمحافظة الوسطى سواء خان يونس أو رفح.

أضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج «جولة المراسلين»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي حساني بشير، أن القصف العنيف أدى لدمار واسع للمباني والبنى السكنية المستهدفة، والحدث الأبرز قيام الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مجمع ناصر الطبي وإخلائه من النازحين الذين كانوا متواجدين بداخله.

أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يطالب المرضى والجرحى المتواجدين داخل المستشفى، بالإخلاء فورا، وصعوبة حالتهم الصحية تحول دون ذلك، وتمكن الاحتلال الإسرائيلي من إخلاء قسم الولادة والأطفال والعظام.

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