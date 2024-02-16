رئيس مدينة مرسى مطروح: تكثيف جهود رفع تجمعات مياه الأمطار من الأحياء

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، أن المدينة تواصل جهودها في تلبية استغاثات وشكاوى المواطنين بالمناطق والأحياء السكنية التي تراكمات بها مياه الأمطار، من خلال سرعة استجابة فرق الطوارئ بمجلس المدينة منذ ساعات وجرى الدفع بمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية وفرق التدخل السريع بإدارة تحسين البيئة بالتعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

الاستجابة لبلاغات وشكاوى المواطنين من الأمطار

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم، إن فرق الطوارئ قامت بالتعامل والاستجابة لبلاغات وشكاوى المواطنين بمناطق عزبة العمدة فرج والشيخ عطيوة والكيلو 1 والطريق الدولي والريفية ومدخل المدينة، وجار العمل على باقي البلاغات على مدار اليوم بنطاق المركز، تيسيراً على المواطنين لفتح الشوارع في ظل حالة الطقس في مطروح غير المستقر التي تشهدها المدينة.

التخلص من المياه على الطرق

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه يوجد تنسيق مع الأجهزة المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان سرعة التخلص من المياه في أماكن سقوط الأمطار التي تعيق حركة المرور على الطرق خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، وذلك ضمن جهود المدينة اليومية.

استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى

وأكد رئيس المدينة على فرق الطوارئ وإدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القرى باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى للمعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغرباً، لافتاً إلى عملية تلقي جميع الشكاوى والبلاغات من أهالي محافظة مطروح عبر غرفة عمليات مجلس المدينة والتي تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، على رقمي 0464933158 - 0464935266 تنفيذا لتكليفات محافظ الإقليم اللواء خالد شعيب، بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه ورفع تراكمات مياه الأمطار بالميادين والشوارع الرئيسية والطريق الدولي بنطاق المدينة.