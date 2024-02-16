التحالف الأوروبي يسعى لتسليم مليون طائرة دون طيار إلى أوكرانيا

انضمت مجموعة من الدول الأوروبية، وعلى رأسها «لاتفيا والمملكة المتحدة»، إلى تحالف تعهد بإنتاج وإمداد «أوكرانيا» بمليون طائرة دون طيار، مع اقتراب الأزمة الطاحنة مع روسيا من عامها الثالث، وسط المُعاناة من نقص في الذخيرة وتعقيدات التمويل من أمريكا حسبما أفادت صحيفة «بلومبيرج» الأمريكية، اليوم الجمعة.

عدم إصدار أي جدول زمني لتسليم الطائرات دون طيار

وأعلنت «لاتفيا» لأول مرة أنها ستقود التحالف الشهر الماضي، لكن الخطط تقدمت يوم الأربعاء عندما وقعت دولة البلطيق خطاب نوايا لبناء المشروع مع أوكرانيا وهولندا وليتوانيا وإستونيا والسويد والدنمارك وألمانيا، ولم يتم إصدار أي جدول زمني لتسليم الطائرات دون طيار، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم مُطابقة هذا العدد أو متى.

واضطر الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف الشهر الماضي بأنه لن يُحقق هدفه المُتمثل في تزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية عيار 155 ملم بحلول مارس 2024.

وقالت وزارة الدفاع في لاتفيا في بيان: «نعتزم تسليم مليون طائرة بدون طيار إلى أوكرانيا.»، ومن خلال التوقيع على خطاب النوايا، وافقت الدول على تخصيص الموارد لتصنيع الطائرات بدون طيار وتسليم هذه الطائرات المُسيّرة وقطع الغيار إلى أوكرانيا، إذ سيجرى اختبارها وسيقوم التحالف أيضًا بتدريب قوات كييف على كيفية استخدامها والتكامل مع التقنيات الأخرى.

وذكرت «المملكة المتحدة» اليوم الجمعة، أنها ستُشارك في قيادة تحالف الطائرات بدون طيار مع لاتفيا، وتعهدت لندن وحدها بتزويد الآلاف من الطائرات المُسيّرة، لكنها لم تشر إلى الرقم المليون على وجه التحديد، مُضيفة «أنها ستعمل على توسيع وتبسيط توفير الغرب لطائرات بدون طيار من منظور الشخص الأول (FPV) إلى كييف».

لندن تمول إنتاج الطائرة ضمن حزمة طائرات دون طيار

وستقوم لندن بتمويل إنتاج الطائرة ضمن حزمة طائرات دون طيار بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني «250 مليون دولار»، وتُخطط لإقامة منافسة لإنتاجها «على نطاق واسع وبأسعار معقولة».

أما استثمار «لاتفيا» فهو أكثر تواضعًا، إذ تُقدر قيمته بنحو 10 ملايين يورو «10.8 مليون دولار» على مدى العام المُقبل، لكنها شددت على أن أوكرانيا قدمت بالفعل معلومات، تتعلق بمُتطلبات الطائرات دون طيار.

وقال «ميخايلو فيدوروف»، نائب رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون الابتكارات وتطوير التعليم والعلوم والتكنولوجيا، في خطاب عن بُعد أمام مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم الجمعة، إن أوكرانيا أنتجت 300 ألف طائرة دون طيار العام الماضي، كما قامت قواتها المسلحة ببناء جيش من الطائرات دون طيار، تتكون من 60 وحدة هجومية دون طيار، زاعمًا أن قوات كييف دمرت 14270 قطعة من معدات الحرب البرية الروسية بما في ذلك الدبابات والشاحنات والمدفعية ذاتية الدفع وأنظمة إطلاق الصواريخ المُتعددة ومخازن الذخيرة.