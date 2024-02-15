مصر تتسلم 53 ألف طن قمح من أوكرانيا عبر ميناء دمياط البحري 

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 15 سفينة، بينما غادرت 10 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 39 سفينة، منها السفينة «JOE – 1» التي ترفع علم دولة توجو، ويبلغ طولها 107 أمتار، وعرضها 16 مترا، القادمة من أوكرانيا، وعلى متنها حمولة 5326 طن من القمح، لصالح القطاع الخاص.

حركة الصادر من البضائع

أوضحت الهيئة في تقرير لها، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 35926 طنا، تشمل 12489 طن كلينكر، 7945 طن ملح صب، 769 طن ملح معبأ، 3373 طن رمل، 2850 طن يوريا و8500 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51848 طنا، تشمل 1920 طن ذرة، 7132 طن قمح، 2100 طن كسب بذرة عباد، 7651 طن خردة، 233 طن عدس، 20774 طن فول، 3734 طن زيت طعام، 600 طن مولاس، 200 طن منتجات غذائية، 2260 طن فول صويا، 502 طن حمص و4742 طن حديد.

حركة الصادر من الحاويات

أشارت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 190 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 285 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 559 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 78188 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 116627 طنًا، وغادرت 4 قطارات بحمولة إجمالية 5021 طن قمح، متجهة إلى صوامع كوم أبوراضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 6475 شاحنة.