مدينة بالنرويج تثير جدلا بعد رغبتها في استقبال لاجئين من أوكرانيا فقط

قررت مدينة درامن، خامس أكبر مدينة نرويجية، قبول اللاجئين الأوكرانيين فقط، ما أثار غضبًا واسع النطاق بين الأحزاب.

تحذيرات سابقة

وعلى الرغم من التحذيرات السابقة من الحكومة في أوسلو، صوت مجلس مدينة درامن في جنوب البلاد يوم الثلاثاء لصالح قبول اللاجئين الأوكرانيين فقط في المستقبل.

وتحدث رئيس وزراء النرويج جوناس جار ستور، الذي يقود حكومة يسار الوسط، عن تجاوز السلطة، وقال لإذاعة NRK النرويجية: «هذا ليس شيئًا يمكن للمدن أن تقرره»

تفاصيل عن المدينة والوضع السياسي فيها

تقع درامن على بعد 40 كيلومترًا فقط من العاصمة أوسلو ويبلغ عدد سكانها 120 ألف نسمة، وينتمي رئيس البلدية إلى حزب المحافظين، وفي مجلس المدينة هناك أغلبية مكونة من أعضاء الحزب المحافظ، وحزب يميني مناهض للمهاجرين، والديمقراطيين المسيحيين، وحزب صغير للمتقاعدين.

تعليق رئيس الوزراء

ووصف رئيس الوزراء ستور قرار المدينة يوم الأربعاء في NRK بأنه «غير قانوني، إنها قيمة أساسية لضمان المعاملة المتساوية للأشخاص الهاربين».

تعليق زعيم حزب محافظ

كما أعربت إرنا سولبرج، زعيمة الحزب المحافظ، عن انتقاداتها، وقالت لوكالة أنباء NTB: لا يمكن لأي بلدية أن تقرر «قبول اللاجئين من دولة معينة فقط». ولكن ليس من غير المعتاد أيضاً أن تكون هناك تفضيلات عندما يتعلق الأمر بالبلدان الأصلية.

تهمة العنصرية

وقام أحد أعضاء حزب الوسط النرويجي، وهو جزء من الائتلاف الحاكم في أوسلو، بإبلاغ مجلس المدينة على الفور إلى الشرطة بتهمة «العنصرية المؤسسية».