تفاصيل جديدة بشأن أول حالة وفاة بـ«جدري ألاسكا».. كيف ظهرت عليه الأعراض؟

رجل مسن يعيش في جزيرة بعيدة، يعتني بالقطط المشردة، لم يكن يعلم أن الهررة الصغار ستكون سببًا في معاناته حتى الرحيل، ليصبح أول حالة وفاة بسبب «جدري ألاسكا»، ما آثار ذعر العالم من جديد، بسبب الفيروس الذي يهدد عدة فئات، منهم كبار السن.

ويظهر المرض في صورة أعراض تشمل آلام في المفاصل وتضخم الغدد الليمفاوية، بحسب موقع «sciencealert»، وعادةً ما يختفي الفيروس بعد بضعة أسابيع، لكنه قد يكون أكثر خطورة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

ظهر المرض على أول إصابة بـ«جدري ألاسكا»

أول حالة وفاة بسبب جدري ألاسكا، هو رجل مسن يعيش في شبه جزيرة كيناي على ساحل وسط جنوب ألاسكا الوسطى في أمريكا، إذ سجل أول وفاة بعد إصابة 7 حالات بالمرض، منذ التعرف عليه لأول مرة، كما أنه يبعد أكثر من 500 كيلومتر عن موقع الحالة الأولى، التي أبلغ عنها في فيربانكس بألاسكا.

وأبلغ المريض في البداية عن ظهور قرحة حمراء تحت إبطه الأيمن، أعقبها إحساس بألم حارق ومشاعر تعب، وبسبب خضوعه لجلسات علاج من السرطان، ربما أصبح جسده في حالة ضعيفة، بالتالي زاد خطر الإصابة بمضاعفات فيروس ألاسكا.

ووفقًا للنشرة التي أعلنتها هيئة الصحة في ولاية ألاسكا، كان الرجل يعيش بمفرده في منطقة نائية، وكان يعتني بقطة ضالة كانت تخدشه بشكل متكرر، لكنه لم يكن يبال، لذلك يعتقد الأطباء أن هذه هي الطريقة التي نقل بها الفيروس، على الرغم من أن اختبارات فيروسات الجدري العظمي التي أجريت على القطة جاءت سلبية.

والاستنتاج الذي توصل إليه مسؤولو الصحة، أن جدري ألاسكا هو الأكثر انتشارًا جغرافيًا، عما كان يعتقد سابقًا، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الوعي بالمخاطر، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

كيف ينتقل جدري ألاسكا للبشر؟

وينتشر جدري ألاسكا من خلال الثدييات الصغيرة، وخاصة فئران الحقل والذبابة ذات الظهر الأحمر، وعلى الرغم من أن البشر يمكن أن يصابوا بالمرض من الحيوانات، إلا أنه لا توجد علامة على انتقال العدوى من إنسان إلى آخر.

وينتمي الفيروس إلى مجموعة الجدري العظمي، وربما يكون الجدري الأكثر شهرة منها، ويتميز بالطريقة التي يسبب بها آفات الجدري على الجلد، كما يحدث أيضًا مع فيروس ألاسكا المعروف بـ«ألاسكابوكس».

وبعد وفاة الحالة الأولى لفيروس ألاسكا نشرت وزارة الصحة في ألاسكا، مجموعة من التوصيات الجديدة لتعريف الأطباء بخصائص الفيروس وإجراء اختبارات عليه بانتظام، بالإضافة إلى نصح الأشخاص المشتبه في إصابتهم بجدري ألاسكا بإبقاء الآفات جافة ومغطاة، وتجنب لمسها.

وأوضح قسم الصحة العامة في ألاسكا: «من المحتمل أن يكون الفيروس موجودًا على نطاق أوسع في الثدييات الصغيرة في ألاسكا، وأن مزيد من الإصابات قد حدثت بين البشر، لكن لم يتم تحديدها، ويجب إجراء مزيد من الاختبارات على الحيوانات فورًا، لفهم توزيع الفيروس بشكل أفضل بين الحيوانات في جميع أنحاء البلاد».