بعد تسجيل أول وفاة في العالم.. كيف تحمي نفسك من جدري آلاسكا؟

مخاوف جديدة أثارها فيروس جدري ألاسكا AKPV، بعد تسجيل أول حالة وفاة في شبه جزيرة كيناي، ما جعل العلماء يحذرون من انتشاره، خاصة مع عدم وجود لقاح أو علاج محدد له حتى الآن، وفقا لـ«روسيا اليوم».

كيفية الوقاية من فيروس جدري ألاسكا

1- الحذر مع التعامل مع الحيوانت الأليفة، والحرص على تطعيمها، وفقا لـ«ديلي ميل».

2 - إذا ظهرت عليك أي حبوب أو نتوء تجنب لمسها.

3- إبقاء أي نتوء مغطاة بالضمادات.

4- المواظبة على غسل اليدين.

5- تجنب مشاركة الأقمشة مع الآخرين.

5 معلومات عن فيروس جدري ألاسكا AKPV

1- ينتمي جدري ألاسكا إلى عائلة orthopoxvirus أي (الفيروسات الجدرية)، وهو ضمن أنواع جدري البقر وجدري القردة.

2- يعتقد الأطباء أن جدري ألاسكا ينتقل من القوارض الصغيرة إلى البشر، لذلك حذرت إدارة الصحة من الحيوانات الأليفة المنزلية.

3- من أعراضه الآفات الجلدية وآلام المفاصل والعضلات وتضخم الغدد الليمفاوية.

4- يعتقد أنه فيروس حيواني المنشأ

5- لم يجرى توثيق أي انتقال للفيروس من إنسان إلى آخر.

6- لم تبلغ عن أي إصابات خارج ألاسكا، لكن هناك تخوفات من انتاشره في كندا، نظرا إلى أن القوارض لا تعرف الحدود الجغرافية.

7- أبلغ عن 7 حالات منذ عام 2005 وقت رصدها العلماء أول حالة في فيربانكس، ألاسكا.

وكشف العلماء أن المصاب الذي توفى بـ فيروس ألاسكا، ظهر في إبطه نتوءات حمراء خلال شهر سبتمبر 2023، وحينها أعطاه الأطباء مضادات حيوية، وتفاقمت الأعراض وبدأت معاناته من التعب والألم في الإبط والكتف، لينتقل إلى المستشفى في نوفمبر.

واتضح أنه يعاني من نتوءات أخرى في أجزاء مختلفة من جسده، وبدأ يعاني من مضاعفات أخرى خطيرة تطلبت بقائه في المستشفى مدة أطول وأدت إلى إصابة فشل كلوي، وبعدها توفي في أواخر يناير الماضي.