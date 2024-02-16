جلسات عن السلام في الشرق الأوسط بمؤتمر ميونخ للأمن

قال عربي مرزوق، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في ميونخ، إن دورة هذا العام من مؤتمر ميونخ للأمن لها وضع خاص، حيث يرتبط بالأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على أوروبا بشكل كامل، بجانب الصراع المندلع الآن بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفود مؤتمر ميونخ للأمن

وأضاف مرزوق، خلال رسالة على الهواء، أن مؤتمر ميونخ للأمن يشهد جلسات مختلفة مرتبطة بجلسة السلام بالشرق الأوسط، وهي جلسة مهمة للغاية يحضرها عدد من الوفود العربية والأوروبية، كما يحضرها كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ولفت أن هناك أيضا جلسات مرتبطة بالجوع في العالم، فهناك أزمة تمويل وجوع في العالم، ولكن هذه المرة هناك اهتمام خاص بالتمويل لأوكرانيا حتى تستطيع الاستمرار عن نفسها، وهي جلسة مهمة سيحضرها عدد كبير من القادة الأوروبيين.

السلام في الشرق الأوسط

وأوضح أن الجلسة الخاصة بالسلام في الشرق الأوسط، وهي جلسة مهمة للعالم في هذه الأثناء لأن هذا الأمر يؤثر على العالم بشكل كامل، والجميع رأى الأزمة التي اندلعت في البحر الأحمر والسفن التي لا تستطيع العبور من خلاله ما أثر على سلاسل التوريد.

https://www.youtube.com/watch?v=kZWFlqzEiAk