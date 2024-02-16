محافظ الإسكندرية: رفع حالة الطوارئ للتعامل مع أمطار نوة الشمس الصغرى

استمرت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية في العمل وفقا لرفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، لليوم الرابع على التوالي بسبب نوة الشمس الصغرى الحالية.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه جرى تكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم الجمعة خلال رابع أيام النوة الحالية التي تستمر حتى الأحد المقبل.

محافظ الإسكندرية: تعامل فوري مع الأمطار

وأضاف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أنه تم رصد كل الحالات الطارئة والتعامل الفوري معها نتيجة طقس الإسكندرية المضطرب، حيث سقطت أمطار غزيرة منذ الفجر وتجددت خلال اليوم، مشيراً إلى إصدار تعليماته بضرورة التأكد من تحقيق السيولة المرورية بشوارع الإسكندرية.

انتشار سيارات الصرف الصحي في شوارع الإسكندرية

وأشار إلى الانتشار الميداني والتمركز بالنقاط الحرجة من قبل سيارات الصرف الصحي للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، في ظل حالة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.

استقبال شكاوى المواطنين في الإسكندرية

وأوضح أن غرفة طوارئ الإسكندرية تستقبل شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار عن طريق أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة على رقم 145.