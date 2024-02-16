سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية والمحافظة تنشر سيارات شفط المياه بالشوارع

بدأ منذ قليل مع فجر اليوم الجمعة سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية في ذروة نوة الشمس الصغرى التي تستمر حتى يوم الأحد المقبل، وسط إعلان حالة الطوارئ في المدينة الساحلية، للتعامل مع توقعات سقوط الأمطار الغزيرة التي قد تصل إلى ثلجية خلال الساعات المقبلة.

ورصد رجال الصرف الصحي سقوط أمطار غزيرة في مناطق عدة بشرق المدينة الساحلية حتى أحياء المنتزه أول وثان مع توقعات باستمرارها حتى الصباح.

استمرار حالة الطوارئ في الإسكندرية

وأعلن اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء استعدادًا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد «نافع» في تصريحات لـ«الوطن»، أن 182 سيارة ومعدة تم نشرهم في كافة مناطق الإسكندرية على رأسهم 15 نقطة ساخنة للتعامل مع سقوط الأمطار بشكل سريع.

أمطار الإسكندرية اليوم

وبحسب غرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية فإنه من المتوقع اليوم الجمعة، أن تشهد محافظة الإسكندرية أمطار غزيرة على بعض المناطق وخاصة شمال وشرق المحافظة.

ويصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها من 30-35 كم /س على فترات متقطعة.