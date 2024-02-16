أماكن سقوط أمطار الإسكندرية اليوم ومواعيدها.. ذروة نوة الشمس الصغرى 

كشفت غرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن أماكن سقوط أمطار الإسكندرية اليوم ومواعيدها، ضمن تقريرها الذي تصدره لتنبيه المواطنين لاختيار أماكن التحرك والمواعيد المناسبة تجنبا للسير في الأمطار، وتقليل الحركة لتسهيل تنقل سيارات الصرف الصحي للتعامل مع الأمطار.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية أماكن سقوط أمطار الإسكندرية اليوم ومواعيدها بحسب التقرير الرسمي من غرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن حالة طقس الإسكندرية اليوم الجمعة خلال ذروة نوة الشمس الصغرى، للتسهيل على المواطنين.

مواعيد أمطار الإسكندرية اليوم

ومن المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة 16 فبراير سقوط أمطار، تبدأ من فترة الفجر متوسطة الشدة على أن تزيد شدتها في فترة الصباح.

أماكن سقوط أمطار الإسكندرية اليوم

وفي خلال تلك التوقيتات المذكورة فإن أماكن سقوط أمطار الإسكندرية اليوم تكون في الأكثر على شمال وشرق المحافظة «كورنيش الإسكندرية، المنتزه، أبوقير، المحروسة، حي شرق» لتكون متوسطة تغزر أحيانا، فيما تشهد المناطق المتبقية في المحافظة سقوط أمطار متباينة ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة.