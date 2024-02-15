تحذير من 3 ظواهر جوية تضرب الإسكندرية غدا.. سقوط أمطار ثلجية

كشفت غرفة عمليات شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، تفاصيل طقس الإسكندرية غدا تزامنا مع التقلبات الجوية في نوة الشمس الصغرى، حيث تشهد المدينة الساحلية سقوط أمطار غزيرة تصل إلى ثلجية.

تجدد سقوط أمطار الإسكندرية

وتوقعت الغرفة في تقرير لها أن يستمر سقوط الأمطار هذه الليلة وغدا الجمعة على المدينة الساحلية تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق.

حالة الطقس في الإسكندرية غدا

وتوقعت أن يصاحب أمطار الإسكندرية غدا خلال نوة الشمس الصغرى حالة من نشاط الرياح، إذ تصل سرعتها إلى 40 كم/س مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط إلى 2 متر.

طوارئ في الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات سقوط الأمطار الحالية.