طريقة تثبيت القناة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

لا صوت يعلو اليوم، فوق صوت عشاق وجماهير النادي الأهلي، وهم على موعد مع المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في أول مباراة رسمية بعد فترة توقف طويلة بسبب منافسات كأس الأمم الإفريقية، إذ تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، على استاد «5 جويلية» بالجزائر.

قناة مجانية تنقل مباراة النادي الأهلي وشباب بلوزداد

يبحث عشاق وجماهير النادي الأهلي، عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة المارد الأحمر اليوم، وفي السياق ذاته، زفت قناة الجزائرية الأرضية، بشرى سارة للجماهير عبر الصفحة الخاصة بها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مدونة: «مقابلة شباب بلوزداد الجزائري ضد الأهلي المصري ضمن لقاءات رابطة الأبطال منقولة مجانا مباشرة وحصريا على القناة الأولى الجزائرية، مشاهدة ممتعة».

طريقة تثيبت القناة الجزائرية لمشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

يبحث الجماهير على طريقة تنزيل وفك شفرة القناة الجزائرية الأرضية، لمشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، وهو ما نرصده بالخطوات التالية:

في البداية يتطلب فتح القناة الجزائرية المشفرة إدخال كود الشفرة الخاصة بها، ابحث عن القناة عبر القمر الصناعي المصري «نايل سات»، الموجودة باسم Programme NationalHD، ثم إدخال التردد وفك الشفرة على النحو التالي:

خطوات تنزيل القناة الجزائرية الأرضية وفك شفرتها

- في الخطوة الأولى، اضغط على زر Menu (القائمة).

- في الخطوة الثانية، اضغط على كلمة Options (اختيارات).

- فيما بعد كلمة اختر Installation (تثبيت).

- قم باختيار القمر Nilesat /Arabsat.

- بعد اختيار القمر، ادخل تردد القناة الجزائرية الأرضية، كتابًة، وهو 11680.

- في هذه الخطوة، اختر التردد الأفقي H، ثم معدل الترميز 27500.

- اضغط موافق Ok.

- بعد الضغط على موافق، انتظر قليلًا، ثم اضغط على كلمة Save (حفظ).

- في هذه الخطوة، عليك فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية، عقب إدخال التردد، في خانة تسمى (Biss) وكود الشفرة، هو 1100001100000000.

الجدير بالذكر، إن النادي الأهلي يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع يانج أفريكانز بطل تنزانيا.