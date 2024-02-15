طريقة مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا مجانا

من جديد يعود حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، لرحلة الحفاظ على اللقب الأهم بالقارة السمراء على مستوى الأندية، وذلك عندما يقف الأهلي وجهًا لوجه أمام شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة بدور المجموعات، جيث تبحث الجماهير عن طريقة مجانية لمشاهدة المباراة المرتقبة.. فما هي؟

تردد «bein sports» والجزائرية الأرضية

وتُنقل مباريات دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس، التي تعد الناقل الحصري للبطولة على مدار السنوات المنقضية، وتعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد المرتقبة، في التاسعة مساء، محطًا لأنظار العديد من الجماهير، باعتبار أن الفريقين يمتلكان قوة جماهيرية كبيرة، على أن تنقل عبر الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

قناة الجزائرية الرياضة أعلنت بشكل رسمي إذاعتها لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد، مثلما فعلت في جميع مباريات كأس أمم أفريقيا، التي كان منتخب الجزائر طرفًا بها، خاصة أنها مباراة مصيرية للطرف الجزائري، الذي يقبع في ذيل المجموعة، على أن تذاع عبر التردد التالي:

تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة الجزائرية الأرضية على هوت بيرد

القمر الصناعي: هوت بيرد

التردد: 12577

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: hd

خطوات ضبط قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

قم بفتح قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

اختر خيار البحث عن القنوات.

حدد البحث اليدوي.

أدخل البيانات التردد المذكورة سلف.

اضغط على زر «البحث».

انتظر حتى ينتهي البحث.

احفظ القناة على جهاز الاستقبال

حال عدم العثور عليها بعد تلك الخطوات، تأكد من تحديث جهاز الاستقبال الخاص بك إلى أحدث إصدار من البرامج الثابتة.

يخوض الأهلي المباراة متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما حقق الانتصار مرة وحيدة والتعادل مرتين، وخلفه في المركز الثاني يانج أفريكانز مناصفة بالرصيد ذاته، وفي المركز الثالث ميدياما بـ4 نقاط، ومثلهم لشباب بلوزداد في المركز الأخير.