مفاجأة غير متوقعة قبل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري.. ماذا يحدث؟

ساعات قليلة تفصلنا، عن مواجهة نارية بين المارد الأحمر وشباب بلوزداد الجزائري، والمقرر إقامتها على معلب 5 جويلية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وسط ترقب عشاق الساحرة المستديرة، الذين يتساءلون عن الأجواء المحيطة بفريقهم وقت المباراة.

بداية انطلاق المباراة

في التاسعة مساءً، تنطلق صافرة مباراة النادي الأهلي مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويُدير المواجهة الحكم الراوندي صامويل أويكوندا، إلا أن المفاجأة ستكون في حالة الطقس بالجزائر، والتي أعلنتها هيئة الأرصاد الجزائرية.

«أمطار رعدية ورياح تستمر على مدار أيام».. كان إعلان هيئة الأرصاد الجوية الجزائرية، الذي كان مفاجئا لجمهور الأهلي الذي يترقب كل ما يخص لاعب القلعة الحمراء، وخصوصا مواجهة اليوم المهمة، في مشوار اللقب الثاني عشر في دوري أبطال إفريقيا.

وسجلت درجات الحرارة في الجزائر اليوم، العظمى 17 درجة مئوية، وكانت الصغرى 14 درجة مئوية.

الأهلي يتصدر المجموعة

الأمر الذي جعل جمهور المارد الأحمر، في حالة ترقب لمباراة اليوم ضد شباب بلوزداد، خوفًا من أن تؤثر حالة الطقس على لاعبي الأهلي، ويأمل الجمهور في فوز فريقه على أصحاب الأرض للحفاظ على صدارة المجموعة، التي تصدرها الآن بـ5 نقاط، ليبتعد عن يانج أفريكانز المتساوي معه في الرصيد، بينما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن ميدياما الغاني رابع المجموعة، ما يشعل مواجهة الليلة.

جدير بالذكر أن هذه المواجهة، قد تأجلت نظرًا لانشغال المارد الأحمر، حينها، بخوض منافسات كأس العالم للأندية في السعودية، خلال شهر ديسمبر الماضي، بعد أن تعادل الفريقين بالسلب خلال المواجهة السابقة على الأراضي المصرية.