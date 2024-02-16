بعد ساعات قلق.. جماهير شباب بلوزداد تفاجئ فريقها قبل لقاء الأهلي المرتقب

تترقب جماهير القارة السمراء، وتحديدا الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، عودة بطولة دوري أبطال إفريقيا إلى النور مجددا، بعد توقف استمر نحو شهرين، بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية، حين يلتقي الفريقين اليوم الجمعة، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات.

جماهير شباب بلوزداد فاجأت فريقها قبل ساعات من انطلاق المباراة المقرر لها التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في ظل القلق الذي راود مسؤولي النادي، بسبب ضعف بيع تذاكر المباراة المرتقبة.

جماهير شباب بلوزداد تفاجئ فريقها قبل مواجهة الأهلي

رغم بيع 15 ألف تذكرة فقط حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، فاجأت جماهير شباب بلوزداد فريقها قبل ساعات من مواجهة الأهلي، بإقبال كبير على تذاكر المواجهة، إذ وصلت مبيعات التذاكر على الموقع الخاص بها إلى 28 ألف تذكرة، ليتم الإعلان عن نفاد التذاكر.

في المقابل أعلنت الصفحات الخاصة بجماهير النادي الجزائري عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن توفير وسائل نقل من 11 منطقة، من أجل تسهيل عملية نقل الجماهير إلى ملعب 5 جويلية 1962، المقرر أن يستضيف اللقاء.

الأهلي يواجه شباب بلوزداد في أبطال إفريقيا

يدخل الأهلي المباراة متصدرا المجموعة برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، يليه يانج أفريكانز بنفس الرصيد من 4 مباريات، ثم شباب بلوزداد ثالثا برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، وأخيرا ميديا الغاني برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.

كان الأهلي وشباب بلوزداد تعادلا في مباراة الذهاب ببىج العرب سلبيا.