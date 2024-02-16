أسهل طريقة لتنزيل القناة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

يترقب عشاق كرة القدم مباراة قوية بين الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، على ملعب «20 أوت 1956»، مؤجلة من الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2023-2024، وتنقل القناة الجزائرية الأرضية، اللقاء الذي ينتظره عشاق المارد الأحمر، لذلك فمن المهم معرفة طريقة تنزيل القناة وفك شفرتها عبر 3 طرق مختلفة.

أسهل طريقة لفك شفرة القناة الجزائرية

وتعد أسهل طريقة لفك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، تكون بالخطوات التالية:

- توجه إلى قائمة «الوسائط المتعددة»، والضغط على «ok».

- بعد اختيار الوسائط المتعددة قم بكتابة «1512 أو 1506 أو 2507».

- في الخطوات التالية اذهب لقائمة الـ«Xcam»، ثم اضغط على «ok»، ثم اختار الاختيار الأول «بقعة» ثم «ok».

- اضغط على الزر الأحمر.

- ادخل الرقم السري (0000)، أو (1111).

- ثم قم بتسجيل رمز فك الشفرة التالي 110000000000.

وبعد فك الشفرة يمكنك تنزيل القناة الجزائرية بكل سهولة وتفاصيل التردد والترميز كالتالي:

القمر: نايل سات

التردد: 11680

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

الاستقطاب: أفقي

فك شفرة القناة الجزائرية بطرق أخرى

هناك طرق أخرى لفك شفرة قناة الجزائرية الأرضية؛ في حال أن يكون جهاز الريسيفر غير داعم لخاصية إدخال الشفرة، قم اتباع عدد من الخطوات، وهي:

- من القائمة الرئيسية ادخل على «الضبط»، واضغط «Ok».

- اختر «Av»، ثم اضغط «ok»، ستظهر لك قائمة مكتوب بها «ادخل الرقم السري»، قم بكتابة الرقم: «0000».

- اختر «إعداد Xcam »، ثم اضغط «ok».

- بعد ظهور قائمة الـ«بيس»، اضغط على الزر الأحمر، وبالتالي ستفتح القناة معك.

الطريقة الثانية:

هناك أجهزة ريسيفر تدعم إدخال شفرة الـBiss التي تدعم فتح القنوات الأرضية، من خلال الضغط على «0»، والضغط على «Ok»، ثم تظهر لك كلمة Biss، ومن خلالها إدخال الشفرة 110000000000.