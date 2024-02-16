بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة النادي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا، وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لدور المجموعات، ما يجعل الكثيرون يبحثون عن القنوات الناقلة للمباراة التي تقام على أرضية الملعب الجزائري.

موعد المباراة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان والساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS، على النايل سات على التردد 11054 مع استقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

وجاءت من ضمن القنوات الناقلة للمباراة الأهلي هى القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

-‌التردد: 11680.

-معامل الترميز: 27500.

-معامل الاستقطاب: أفقي.

-معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

-الجودة: HD.

-القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على قمر هوت بيرد

-معامل الترميز: 27500.

-الاستقطاب: أفقي.

-معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

-الجودة: SD.

-القمر الصناعي: هوت بيرد.

تردد قناة الفضائية الجزائرية على استرا

-التردد: 12577 (H).

-معامل الترميز: 27500.

-بينما الاستقطاب: أفقي.

-معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

-الجودة: SD.

-القمر الصناعي: استرا.

طريقة ضبط القناة

ويمكن ضبط القناة من خلال الخطوات البسيطة التالية:

- الضغط بجهاز التحكم الإلكتروني على الزر الخاص بالقائمة.

-اختيار أيقونة التركيب اليدوي.

- الضغط على أيقونة قائمة الترددات.

- كتابة كافة البيانات الخاصة بالقناة.

- ثم النقر على حفظ.