«أزهرية كفر الشيخ»: انطلاق مسابقة المُعلمة القدوة للعام السادس على التوالي

دعت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية مُعلمات رياض الأطفال المتميزات إلى التقديم في مسابقة «المُعلمة القدوة» للعام الدراسي 2023 - 2024، والتي تُقام للعام السادس على التوالي، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

مسابقة «المُعلمة القدوة» للعام السادس

وأكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنّ مسابقة «المُعلمة القدوة» للعام الدراسي 2023 - 2024، تُقام للعام السادس على التوالي، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف وقياداته بمُعلمات رياض الأطفال وأهمية الدور الذي تقوم به المُعلمة منهن في تربية وتنشئة الأطفال في هذه المرحلة العمرية المهمة التي تتفتح فيها نوافذ الفرص للتعلم والاكتشاف وتنمية قدرات الطفل واستثماره.

كيفية التقديم في مسابقة «المُعلمة القدوة»

وطالب رئيس المنطقة، مُعلمات رياض الأطفال المتميزات في منطقة كفر الشيخ الأزهرية، بالتقديم في مسابقة «المُعلمة القدوة» خلال الفترة من 15 فبراير إلى 15 مارس 2024، عبر الرابط التالي من هـنـا.