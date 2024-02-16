حملات نظافة مكبرة في شوارع وميادين مركز بيلا بكفر الشيخ

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم، حملة تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، ضمن حملات مكبرة شنتتها الوحدة المحلية بالتنسيق مع وحدة الملاريا بالإدارة الصحية ببيلا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا.

تعقيم وتطهير المصالح الحكومية

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بالتنسيق مع وحدة الملاريا، بتعقيم وتطهير المصالح الحكومية منها مستشفى بيلا المركزي، وعدد من الطرق العامة والفرعية بنطاق مدينة بيلا، بإشراف أشرف الدقش، وفريق العمل بوحدة الملاريا.

وفي سياق متصل، واصلت رئاسة مركز ومدينة بيلا، أعمال النظافة والتجميل بقرى وشوارع المركز والمدينة، في ضوء تنفيذ توجيهات محافظ كفر الشيخ بتكثيف حملات وأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والطرق والميادين.

رفع المخلفات وتراكمات القمامة وتفريغ الحاويات

ونفذ جهاز النظافة بالمدينة، أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات وتراكمات القمامة وتفريغ الحاويات، ومسح وتسوية عدد من الطرق والشوارع بالمدينة منها مسح جانبي شارع بورسعيد وعدد من الشوارع، وجرى رفع الأتربة والتراكمات مع ردم وتمهيد أماكن الحفريات، تيسيراً على المارة وعبور السيارات المتجهة شمالاً وجنوباً.

وشنّت الوحدات المحلية القروية حملات نظافة لرفع التراكمات من جوانب الوحدات الخدمية والعمارات السكنية وشوارع القرى الأم والتوابع، ونقل كافة المخلفات للنقاط الوسيطة بالقرى.