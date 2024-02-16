شوف عمرك.. جدول تسوية المعاش المبكر حسب السن ومعامل التأمينات

تتسلم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حاليا، طلبات تسوية المعاش التي يرغب في تقديمها بعض الموظفين والعاملين في الهيئات والجهات سواء الحكومية أو الخاصة أو القطاع العام، للإحالة إلى المعاش برغبتهم قبل بلوغ السن القانونية.

شروط قبول طلب تسوية المعاش المبكر

ووفقا لتقرير خاص حصلت عليه «الوطن» فإن أي مؤمن عليه يمكنه التقديم على طلب تسوية المعاش المبكر، لكن للموافقة على الطلب لا بد من انطباق عدة شروط مجتمعة، وهي:

1- توافر مدة تأمينية فعلية تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية «وهو متوسط الأجر التأميني للمؤمن عليه طوال مدة خدمته».

2- توافر 20 سنة «240 شهرا» مدة تأمينية فعلية قبل 2025، و25 سنة «300 شهرا» مدة تأمينية فعلية بدءا من يناير 2025.

3- تقديم طلب الصرف، وانتهاء الخدمة من غير بلوغ السن أو الوفاة أو العجز، وعدم صرف تعويض الدفعة الواحد.

قواعد المعاش المبكر

كشفت مصادر خاصة لـ«الوطن»، عن أنه طبقا لقواعد أقرها قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، فإن هناك عددا من المؤمن عليهم يمكنهم الخضوع لقواعد المعاش المبكر وفقا للسن ومعامل التأمينات ومدد الإشتراك التأميني وتحديدا من عمر 53 عاما فأعلى إذا كانت نتيجة حساب معادلة المعاش المبكر أكثر من نصف أجر التسوية، في حين أنه يوجد عدد آخر من المؤمن عليهم من الصعب خضوعهم لقواعد المعاش المبكر وتحديدا من عمر 53 عاما فأقل بسبب كون نتيجة حساب معادلة المعاش المبكر أقل من نصف أجر التسوية.

وأوضح الجدول السابق، أعمار المؤمن عليهم المقبولين والمرفوضين في طلب تسوية المعاش المبكر، الذي يفترض أن يكون عمر المدة التأمينية بدءا من سن 18 عاما، وهي المدة القانونية للعمل والتأمين الاجتماعي، إذ لا يمكن التأمين على أي عامل قبل هذه السن.

كيفية حساب معادلة وطريقة حساب المعاش المبكر

يجري حساب المعاش كالتالي:

- «ضرب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن»

- تتم الموافقة على طلب المؤمن عليهم الراغبين في الإحالة إلى المعاش المبكر إذا كانت نتيجة حساب المعادلة أكثر من 50% لأجر التسوية.