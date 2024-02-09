بطريقة سهلة.. كيفية حساب قيمة المعاش بعد ضم زيادة 15%: الصرف أول مارس

15 % زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.. إجراء وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة، انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، بجانب مجموعة من التوجيهات الأخرى التي شكلت أكبر حزمة حماية اجتماعية على مدار السنوات الماضية.

وفي إطار دورها الخدمي تُقدم «الوطن» خطوات حساب المعاش بعد زيادته 15%، والمقرر أن يُصرف بالزيادة الجديدة اعتباراً من شهر مارس المقبل، حسب توجيهات القيادة السياسية، ويمكن الصرف من ماكينات الصراف الآلي أو البنوك.

حساب المعاش بعد زيادته 15%

1- يتم ضرب قيمة المعاش الحالي في نسبة 15%

2- يتم جمع الناتج مع قيمة المعاش الفعلي

3- يكون الناتج هو القيمة المستحقة للمعاش بعد زيادته 15%.

مثال على كيفية حساب المعاش بعد زيادته 15%

إذا كان صاحب المعاش يتقاضى 1300 جنيه فإن حساب المعاش بعد الزيادة سيكون كالتالي:

- حساب 1300 * 15% = 195

- جمع 195 + 1300 = 1495

- إذن المعاش الفعلي بعد الزيادة بدءا من مارس سيكون 1495 جنيها.

مثال آخر:

إذا كان صاحب المعاش يتقاضى 1500 جنيه فإن حساب المعاش بعد الزيادة سيكون كالتالي:

- حساب 1500 * 15% = 225

- جمع 225 + 1500 = 1.725

- إذن المعاش الفعلي بعد الزيادة بدءا من مارس سيكون 1.725 جنيها.