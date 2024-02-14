مفاجأة.. الخروج على المعاش المبكر في عمر الـ40.. متاح بشروط | عاجل

يشترط قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، وأن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة.

وكشفت مصادر خاصة لـ«الوطن»، عن أنّ المؤمن عليهم بدءا من عمر 40 عاما مسموح لهم التقدم بطلب الخروج على المعاش المبكر، إذا كان تاريخ التأمين عليهم بدأ من عمر 18 عاما، وذلك نظرا لمرور أكثر من 20 عاما على المدة التأمينية الفعلية عليهم، وفي نفس الوقت يجب توافر عدة شروط أخرى بخلاف شرط مدة التأمين، التي حددها وأقرها القانون.

شروط الموافقة على المعاش المبكر

وأوضحت المصادر، أنّه متاح لأي مؤمن عليه بدءا عمر 40 عاما (على افتراض أنّ تاريخ التأمين عليهم بدأ في سن 18 عاما وهو السن القانوني للتأمين الاجتماعي)، يستطيع أي شخص يرغب في الخروج على المعاش المبكر، التقدم بطلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي تفحص من جانبها شروط استحقاق المعاش المبكر للمتقدمين على الخدمة، من أجل التأكد من انطباق الشروط التي أقرها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تتمثل فيما يلي.

1- أن تكون مدة الاشتراك التأميني هي مدة تأمينية فعلية تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية «وهو متوسط الأجر التأميني للمؤمن عليه طوال مدة خدمته».

2- أن تكون مدة الاشتراك التأميني عند طلب الخروج على المعاش المبكر 20 سنة أي «240 شهرا» كاملة قبل 2025، وتزيد لمدة 25 سنة أي «300 شهر» كاملة مدة تأمينية فعلية بدءا من يناير 2025 (وهو توقيت مرور 5 سنوات على تطبيق قانون التأمينات)، مع توافر باقي شروط الاستحقاق والتي تتمثل في «تقديم طلب الصرف، انتهاء الخدمة من غير بلوغ السن أو الوفاه أو العجز، عدم صرف تعويض الدفعه الواحد».

من هم المتاح لهم التقديم على المعاش المبكر؟

وتابعت المصادر، أنّه استنادا على الشروط السابقة، فإنّ المؤمن عليهم بدءا من عمر 40 عاما حال التحاقهم بالعمل والتأمين عليهم من سن 18 عاما، يحق لهم التقديم على طلب الحصول على المعاش المبكر، ثم تأتي الخطوة الثانية في حساب معادلة الاستحقاق للتأكد من أنّ قيمة المعاش هي أكثر من نصف أجر التسوية للموافقة على الطلب.

معادلة وطريقة حساب المعاش المبكر

وتتمثل معادلة حساب المعاش المبكر كما يلي، «ضرب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن»، وللموافقة على طلب المؤمن عليهم الراغبين في الخروج على المعاش المبكر يجب أن تكون نتيجة حساب المعادلة أكثر من 50% لأجر التسوية، أما إذا كان الناتج أقل من نصف أجر التسوية لا يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر.

وأكدت المصادر أنّ المؤمن عليهم أعمار 40 عاما حتى 53 عاما قد تكون حساب معادلة المعاش المبكر لديهم لا تعادل أكثر من نصف أجر التسوية بسبب قلة المدة التأمينية إذا التحقوا بالعمل في سن بعد 20 عاما، وبسبب تحكم المعامل التأميني الذي يحدده القانون لكل سن في قيمة حساب المعادلة، في حين أنّ المؤمن عليهم من عمر 54 عاما فأعلى هم الأكثر حظا في فرصة الخروج على المعاش المبكر وفقا للقانون وبحساب المعادلة لهم.