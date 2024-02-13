لمواليد السبعينات والثمانينات.. رسميا عودة المعاش المبكر وفتح الباب للراغبين

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فتح باب المعاش المبكر لمن يرغب في الخروج من الخدمة واستحقاق معاش قبل بلوغه سن الشيخوخة أو ما يعرف بسن المعاش أو التقاعد وهو 60 عاما حاليا، إذ أكدت مصادر مطلعة أن الباب مفتوح حاليا لأي عامل مؤمن عليه للتقديم على طلب الخروج على المعاش المبكر حال توافرا فيه عدة شروط.

فتح باب المعاش المبكر

ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والذي ينص على أنه بعد تطبيق العمل به بـ5 سنوات، وتحديدا في يناير 2025 «إذ تم العمل به في 2019» فإن الخروج على المعاش المبكر للعاملين المؤمن عليهم، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، يتحدد له عدة شروط قبل بلوغ السن القانوني 60 عاما، فضلا عن توافر خدمة المعاش المبكر حاليا بشروط أخرى، نظرا لعدم مرور 5 سنوات على القانون، ولكن خدمة المعاش المبكر مفعلة.

شروط استحقاق المعاش المبكر

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، عدد من الشروط اللازم توافرها للتقديم على خدمة المعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة، وترصدها «الوطن» في التقرير التالي وفقا لشرح مبسط للشروط اللازمة من مصادر مطلعة داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتتمثل الشروط في التالي:

1- توافر مدة تأمينية فعلية تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية «وهو متوسط الأجر التأميني للمؤمن عليه طوال مدة خدمته».

2- توافر 20 سنة «240 شهرا» مدة تأمينية فعلية قبل 2025، و25 سنة «300 شهرا» مدة تأمينية فعلية بدءا من يناير 2025.

3- تقديم طلب الصرف.

4- انتهاء الخدمة من غير بلوغ السن أو الوفاه أو العجز.

5- عدم صرف تعويض الدفعه الواحد.

كيفية احتساب قيمة المعاش المبكر قبل بلوغ السن القانوني

وشرحت المصادر لـ«الوطن» عدة أمثلة لراغبي الخروج على المعاش المبكر، بدءا من سن 50 عاما وحتى 60 عاما، موضحة أن معادلة وطريقة احتساب المعاش المبكر تكون كالتالي: «يتم حساب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن»، موضحة أنه إذا كان الناتج أكثر من 50% لأجر التسوية يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر، أما إذا كان الناتج أقل من أجر التسوية لا يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر.

مثال بسيط

وعلى سبيل المثال، إذا كان أجر التسوية 7000 جنيه، فلابد أن يكون ناتج المعادلة لا يقل عن 3500 جنيه للموافقة على الخروج على المعاش المبكر.

نص مادة المعاش المبكر في القانون