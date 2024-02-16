رفع حالة الطوارئ في كفر الشيخ لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، على معظم مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتي ازدادت حدتها على السواحل الشمالية للمحافظة، بسبب المنخفض الجوي، وانخفاض درجات الحرارة، حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

طقس غير مستقر في كفر الشيخ

وساد طقس غير مستقر في كفر الشيخ منذ صباح اليوم، ولليوم الثالث على التوالي، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 17 للعظمى و10 للصغرى، وسرعة الرياح 36 كيلومترا في الساعة، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر.

استمرار الطوارئ بأجهزة محافظة كفر الشيخ

وكلّف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الطوارئ والاستعداد الدائم لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ، وسقوط الأمطار والتقلبات الجوية، بمراكز ومدن وقرى المحافظة، والتنسيق المستمر مع غرف عمليات المحافظة، للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ، والتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر.

وشدد في بيان، على مواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، ومراجعة سلامة خطوط الغاز، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، على مدار الساعة.

استمرار الأجواء الشتوية الماطرة على أغلب الأنحاء

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت في بيان، أن صور الأقمار الصناعية تُشير إلى استمرار الأجواء الشتوية الماطرة على أغلب الأنحاء، حيث من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت 16 و17 فبراير الجاري.