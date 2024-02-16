توزيع السكان في محافظة الدقهلية.. مركز المنصورة الأكثر كثافة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عدد السكان بمحافظة الدقهلية 2024، إذ بلغ عدد السكان أكثر من 7 ملايين مواطن في مختلف المراكز بالدقهلية، وبلغ عددهم 19 مركز.

عدد السكان بمحافظة الدقهلية 2024

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن الدقهلية من أعلى المحافظات الأعلى كثافة بالسكان من بين القاهرة والجيزة والشرقية، بمعدل 6.8% من إجمالي عدد سكان مصر.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن عدد سكان محافظة الدقهلية اليوم بلغ 7,098,015 عدد السكان الآن موزعين كالتالي، 3288439 للذكور، و3221470 للنساء، وعدد الأطفال 738810.

توزيع السكان في مراكز محافظة الدقهلية

وكشف الجهاز خريطة توزيع المواطنين في الدقهلية من ضمنها المراكز الآتية:

- مركز المنصورة 439,000

- مركز ميت غمر 116,000

- مركز دكرنس 167,000

- مركز المطرية 181305

- مركز بلقاس 94,230

- مركز المنزلة 142535

- مركز طلخا 66,840

- مركز الجمالية 63,819

- مركز منية النصر 56,000

- مركز شربين 54,525

- مركز تمي الأمديد 50.840

- مركز ميت سلسيل 31,200

- مركز بني عبيد 30,000

- مركز أجا 27,521

- مركز إخطاب 20,000

- مركز نبروة 6,000