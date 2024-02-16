مستقبل السياحة والثروة المعدنية في مصر.. كم يبلغ عدد سكان البحر الأحمر؟

تعتبر محافظة البحر الأحمر من المحافظات الواعدة الجاذبة لملايين الوافدين من المصريين والأجانب رغم قلة عدد سكانها، حيث تجسد حالة نادرة بين جميع محافظات مصر ومستقبل مصر الواعد فهي أطول محافظة في مصر يبلغ طولها 1080 كيلومترا بدءًا من خليج السويس شمالا حتى حدود مصر الجنوبية مع السودان جنوبا.

عدد سكان محافظة البحر الأحمر

كشفت غرفة عمليات البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» أن عدد سكان محافظة البحر الأحمر يبلغ طبقا لمركز الإحصاء في بداية شهر فبراير الجاري، 407133 شخصا، في مدن رأس غارب والقصي وسفاجا ومرسى علم، وحلايب وشلاتين.

البحر الأحمر مستقبل مصر

وكشف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» أن محافظة البحر الأحمر هي قلب مصر النابض ووجهتها السياحية ومستقبلها الواعد في البترول والمعادن والطاقة والسياحة والمواني والمطارات تمتد عبر ساحل البحر الأحمر على حدود مصر الشرقية.

وأكد أن محافظة البحر الأحمر من أفضل المحافظات الساحلية الجاذبة للاستثمار، حيث تمتد بطول ساحل البحر الأحمر على حدود مصر الشرقية، وتضم مدن رأس غارب شمالاً، والغردقة، عاصمة المحافظة، وسفاجا والقصير ومرسى علم، وحلايب وشلاتين جنوباً، حتى منفذ «حدربة» على الحدود السودانية جنوباً وتمتلك ثلثي بترول مصر وأفضل طاقة رياح وأفضل مدينة سياحية يوصي للسفر إليها في العالم و3 مطارات دولية و2 ميناء دولي ومناجم ذهب و فوسفات و معادن وشبكة طرق وبنية تحتية و مشروعات عملاقة.

إنتاج البترول

وتمثل المحافظة مستقبل النفط فى مصر ومصادر الطاقة من البترول و أهم وأكبر محطة لطاقة الرياح فى العالم، وحوالي ثلثي انتاج ترول مصر في مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.

الغردقة قلب السياحة النابض

وتأتي مدينة الغردقة وسط المحافظة القلب النابض للسياحة و واجهة مصر السياحية، حيث يستقطب ملايين السائحين من جنسيات مختلفة، حول العالم يقصدون الغردقة حيث أختيرت الغردقة مؤخرا افضل وجهة سياحية للسفر فى 2024‪ على مستوى العالم طبقآ لموقع تريب أدفايزر العالمي.

ومدينة سفاجا تضم ميناء فهو اهم منفذ الصادرات والوردات عبر حدود مصر الشرقية يربط مصر بالدول العربية قارة آسيا، بالإضافة الى مدينة القصير وتمتلك أكبر مناجم الفوسفات في مصر ومدينة مرسى علم وتضم منجم ذهب السكري أحد أكبر مناجم الذهب.

وأوضح جنوب البحر الأحمر في مدن مرسي علم وحلايب وشلاتين افضل شواطئ ومحميات طبيعية للسائحين بحثاً الاستجمام في أحضان طبيعة بكر فى جمالها وروعتها لكونها تتمتع بالشمس الساطعة والمناخ المعتدل طوال العام، وكذلك الطب يعة الساحرة والرمال الناعمة.