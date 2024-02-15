معيط: أزمة روسيا وأوكرانيا كلفت الدولة 23 مليار دولار من الاحتياطي النقدي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن أزمة روسيا وأوكرانيا أثرت على مصر بشكل كبير، فهي من أكثر الدول التي تأثرت بسبب أن 40% من السياح بمصر من الدولتين، كما أن 80% من القمح يأتي من روسيا.

مستقبل الاقتصاد المصري

وأضاف معيط خلال ندوة بعنوان «مستقبل الاقتصاد المصري خلال عام 2024» في جامعة النيل الأهلية، أن برميل البترول زاد سعره خلال فترة الأحداث وأيضا طن القمح، لافتا إلى صرف 23 مليار دولار من الاحتياطي النقدي، رغم أن توقعاتنا بعد كورونا هو التعافي، إلا أن الاشقاء العرب وضعوا ودائع أكتر في البنك المركزي للدعم وتعويض الخسارة.

صالون النيل الشهري

وتأتي الندوة تزامنا وبمناسبة انطلاق صالون النيل الشهري والذي يتناول مختلف القضايا التي تشغل عقل وبال المجتمع المصري، ومن ثم طرحها للنقاش وتقديم الرؤى والحلول لها، بحضور كبار الشخصيات من وزراء ومسؤولين وخبراء مختصين ومفكرين، ممن لهم باع طويل في الملفات والموضوعات التي ستكون محل نقاش.