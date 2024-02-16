موقف تعطيل الدراسة غدا بـ5 محافظات بسبب الأمطار.. يحسم في الثامنة مساء

تضرب أمطار غزيرة عدة محافظات خلال الوقت الراهن، تزامنا مع نوة الشمس الصغرى على رأسها 5 محافظات هي الأكثر تعرضا للأمطار خلال اليوم وغدا، وهي «الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية»، وهو الأمر الذي ينذر بإمكانية تعطيل الدراسة غدا، وهو أمر محتمل، حيث عطلت 4 محافظات الدراسة أمس لسوء حالة الطقس.

وبحسب غرف عمليات تلك المحافظات، فإنها تشترك في سقوط الأمطار الغزيرة اليوم وغدا، حيث سيكون احتمالية سقوط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة بنسبة 50% وهو نسبة مشابهة لأمس.

متى يخرج قرار تعطيل الدراسة غدا في 5 محافظات

وبحسب مديريات التربية والتعليم في تلك المحافظات، فإن قرار تعطيل الدراسة يخرج من محافظي الأقاليم في حدود الثامنة مساء، بحسم قرار التعطيل أو الاستمرارية بعد مراجعة هيئة الأرصاد الجوية.

مصدر يوضح إمكانية تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية

فيما أكد مصدر من محافظة الإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، سيراجع ليلا التقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية وسيتم حسم قرار التعطيل.

وأشار إلى أنه محافظ الإسكندرية لن يتوانى في اتخاذ القرار المناسب لصالح الطلاب في حال استمرت أمطار نوة الشمس الصغرى بما عليه من غزارة حالية.

عدد مدارس السبت في المحافظات

جدير بالذكر أن نسب المدارس التي تعمل يوم السبت في المحافظات الخمسة المذكورة تعد قليلة جدا بالمقارنة بعدد مدارس المحافظة، إذ تعمل فقط مدارس الراهبات الكاثوليكية والمدارس الحكومية التي تعمل بنظام الفترتين وهي قرابة 15% من نسب مدارس كل محافظة بحسب البيانات الرسمية الصادرة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.