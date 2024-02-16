توزيع 130 بطاقة ميزة في المنيا بالتعاون مع «قومي المرأة»

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا، توزيع 130 بطاقة ميزة في قرية طوة بمحافظة المنيا، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وبإشراف الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا.

التمكين الاقتصادي للمرأة

جاء ذلك في إطار مبادرة الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، بالتعاون مع جمعية رؤية الجديدة وبحضور وفد من البنك الأهلي فرع بني مزار.

وتضمنت الفعالية ندوة تعريفية بأنشطة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، مثل بطاقات الرقم القومي، حملات طرق الأبواب المتعددة الأهداف والرسائل، مطبخ المصرية، مركز تدريب الخياطة، الرضاعة الطبيعية والمباعدة، الألف يوم الذهبية، الزواج المبكر، مكتب شكاوى المرأة، والخط الساخن 15115.

بطاقة ذكية متعددة الاستخدامات

وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تمكين المرأة اقتصاديا ودمجها في النظام المالي الرسمي.

يُشار إلى أن بطاقة ميزة هي بطاقة ذكية متعددة الاستخدامات تتيح للمرأة المصرية فتح حساب بنكي، إجراء معاملات مالية، الحصول على تمويل، الاستفادة من خدمات التأمين، الدفع الإلكتروني، وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الدولة المصرية على تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.