تفاصيل إطلاق أول دورة كرة قدم لمعلمي بندر المنيا

أعلنت اللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا تنظيم دورة لكرة القدم لمعلمي بندر المنيا، في إطار فعالياتها لتعزيز الروح الرياضية والأخلاق الحميدة بين المعلمين.

شروط المشاركة في دورة القدم

-أن يكون المعلم من المشتركين بنقابة المعلمين ومن معلمي بندر المنيا.

-إحضار كارنيه النقابة، أو خطاب رسمي من جهة عمله يفيد باشتراكه بنقابة المعلمين.

-الالتزام بالروح الرياضية والأخلاق الحميدة.

-الالتزام بالزي الرياضي المناسب.

مكان إقامة الدورة والمباراة النهائية

تٌقام المباريات على ملاعب مدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف، على أن يكون النهائي على ملاعب نادي المنيا الرياضي، وتلعب الدورة بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، ويحصل الفائزون بالمركز الأول والثاني على هدايا قيمة مقدمة من اللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا.

وتقدم أسماء الفرق بمبنى نقابة المعلمين الدور الأرضي، حيث تهدف الدورة إلى تعزيز الروح الرياضية والأخلاق الحميدة بين المعلمين، وخلق جو من المرح والتواصل بينهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الرياضية بين المعلمين.

وصرح نقيب معلمي بندر المنيا، الدكتور علي عبد السلام رجب، إن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار حرص نقابة المعلمين على تنمية مهارات المعلمين وتعزيز الروح الرياضية بينهم، وخلق جو من المرح والتواصل بينهم، ونأمل أن تساهم هذه الدورة في اكتشاف المواهب الرياضية بين المعلمين وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.