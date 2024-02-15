طلاب جامعة المنيا يتنافسون في «مهرجان إبداع 12»

شارك طلاب جامعة المنيا الحكومية والأهلية، برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، في مهرجان إبداع بموسمه الثاني عشر، التي أطلقته وزارة الشباب والرياضة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطلاب الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، في المجالات الأدبية والفنية والعلمية، والتي تستمر فعالياته حتى أبريل القادم.

مسابقات تنافسية في مجال الابتكارات العلمية

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الإدارة العامة لرعاية الطلاب «إدارة النشاط الثقافي والفني والعلمي» والنادي العلمي والتكنولوجي بالجامعة، قد عقدت مسابقات تنافسية في مجال الابتكارات العلمية بين طلاب وطالبات الجامعة بالكليات المُتخصصة وغير المُتخصصة، لاختيار الفائزين منهم، لتمثيل الجامعة، والذين تم تصعيدهم من قبل الوزارة للمراحل النهائية من المسابقة.

تعدد محاور مجال الابتكارات العلمية

وقد شملت محاور موضوعات مجال الابتكارات العلمية التي تأهل بها الطلاب للتصفيات النهائية، حول الأمن السيبراني والمعلوماتي، ومثل فيها الجامعة كل من الطالب عمر رشدي، وأسامة محمد بكلية العلوم، ومحور الروبوتات والذكاء الاصطناعي، شارك فيها محمد منتصر من كلية الهندسة، وفي محور الشركات الناشئة وريادة الأعمال، تأهل للمنافسة أحمد عماد، وعاصم محمد بكلية الهندسة، كما تأهل من الجامعة الأهلية، إساف نادي بكلية الصيدلة.

يُذكر أنه أشرف على تنظيم المسابقات الداخلية بالجامعة لتأهيل الطلاب للمنافسة، وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، والدكتورة فاطمة صالح مديرة الإدارة، ومحمد مختار الشاذلي مسئول النشاط العلمي والتكنولوجي بالجامعة.