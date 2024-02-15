جامعة المنيا تُشارك في فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد القادة «LEADERS 2030»

شاركت جامعة المنيا، برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، بوفد من طلابها المٌتميزين بالأنشطة الطٌلابية في البرنامج التدريبي «LEADERS 2030»، الذي نظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وجامعة الأقصر، برعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، بمحافظة الأقصر.

تبادل الخبرات بين الدول العربية

يأتي هذا البرنامج في إطار الاهتمام بالتعاون العربي المٌشترك وتبادل الخبرات بين الدول العربية لإعداد جيل من الشباب العربي القادر على تحمل المسؤولية، مٌستهدفاً طلاب الجامعات العربية من 20 دولة عربية، بجانب طلاب الجامعات المصرية؛ لإعداد القيادات العربية، كي يكونوا سفراء في جامعاتهم ومن ثم بلادهم، من خلال تزويدهم بمهارات القيادة لتحقيق التنمية المستدامة، وتمكينهم ليكونوا قادة المستقبل، باعتبار ذلك من أهم الركائز الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة بالوطن العربي.

ورش العمل الذاتية لتنمية مهارات القيادة

تضمن البرنامج التدريبي العديد من المحاضرات التي تُنمى مهارات القيادة اللازمة لبناء الشخصية، والتعرف على الأمن القومي المصري وارتباطه بالأمن القومي العربي، ومٌناقشة الحقائق التاريخية عن أهم الاكتشافات الأثرية في مصر، والتوعية بدور الفن لمحاربة الأفكار غير السوية.

وشارك الطلاب في فعاليات البرنامج التي تضمنت عدداً من المحاضرات، لتنمية مهارات القيادة اللازمة لبناء الشخصية، وورش العمل الذاتية لتنمية مهارات القيادة والتفكير الابتكاري، وريادة الأعمال لدى الشباب العربي، ومٌناقشة المبادرات المهتمة بتنمية مجتمعات الوطن العربي، للمُساهمة في الخروج بتوصيات الطلاب حول هذه المبادرات، بالإضافة إلى مشاركتهم في بعض الزيارات السياحية لأهم معالم مدينة الأقصر، مثَّل الجامعة في هذا اللقاء محمد عاطف سيد بكلية الألسن، وأحمد ناجي سيد، كلية العلوم، وسوسنا سامح البيرت، بكلية الفنون الجميلة، ونورهان عدل أحمد كلية التربية، وهم من الطلاب الحاصلين على الميداليات الذهبية والمركز الأول خلال مسابقات أسبوع الشباب بجامعة حلوان.

أشرف على إعداد الطلاب، وليد عبد القوى، مدير عام رعاية الطلاب، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، كما رافقهم محمد صبحي الأخصائي بإدارة الاتحادات والأسر.