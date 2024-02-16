توزيع السكان في محافظة الإسكندرية.. حي المنتزه الأكثر كثافة

يزداد عدد سكان مصر 2024 بشكل تتابعي، وتُعد مدينة الإسكندرية واحدة من أهم محافظات مصر بل وتسمى العاصمة الثانية إلا أنه على الرغم من ذلك لا توجد في المركز الثاني في ترتيب الكثافة السكانية فكم بلغ العدد في محافظة الإسكندرية الآن؟

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف حجم سكان مدينة الإسكندرية ضمن عدد سكان مصر وذلك في أحدث تقرير له في فبراير 2024 إذ بلغ حجم سكان مصر بالداخل بلغ 106 ملايين نسمة حتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

عدد سكان محافظة الإسكندرية

وبحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد سكان محافظة الإسكندرية في فبراير 2024 بلغ 5 ملايين و577 ألف و493 مواطن ومواطنة، وفقا لأحدث تقرير في الأسبوع الأول من فبراير الجاري.

نسبة الإسكندرية من عدد سكان مصر 2024

وبلغ نسبة أهالي الإسكندرية قرابة 5.26% من حجم سكان محافظات مصر وهو رقم أقل بكثير من غيرها إذ تأتي الإسكندرية في المركز التاسع على مستوى المحافظات على الرغم من كونها العاصمة الثانية لمصر.

توزيع السكان في الإسكندرية

واوضحت إيناس محمود سلامة، مدير عام فرع المجلس القومى للسكان في الإسكندرية، مقرر المجلس الإقليمي للسكان، إن أعلى نسبة سكان في حي المنتزه بواقع مليون و674 ألفًا و202 مواطن، بينما جاء أقل حى في عدد السكان حى الجمرك 165 ألفا و558 مواطنًا.

المساحة الكلية لمحافظة الإسكندرية

ويعيش سكان الإسكندرية على 1675 كم2 وذلك من النسبة الإجمالية التي تبلغ 2375 كم2.