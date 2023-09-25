الصين تسجل أكبر انخفاض في عدد السكان منذ نصف قرن.. كم فقدت خلال سنة؟

على الرغم من أن جمهورية الصين الشعبية، تخلت في 2016 عن قانون «سياسة الطفل الواحد»، الذي يتيح للأسرة الحصول على أكثر من طفل، إلا أن تقريرا نُشر مؤخرًا في صحيفة الجارديان البريطانية، أشار إلى انخفاض عدد السكان في الصين بمقدار 850 ألف نسمة خلال عام 2022، وهو أول انخفاض من نصف قرن.

انخفاض سكان الصين

وبحسب الصحيفة البريطانية، فأن عدد سكان الصين انخفض بنحو 850 ألف نسمة، وهو أول انخفاض منذ نحو 50 عاما، إذ انخفض معدل المواليد إلى مستوى قياسي، مما ينذر بحدوث خلل يؤثر على الاقتصاد الصيني خلال السنوات المقبلة، وبحسب الإحصائيات المعلنة، فإن نحو 14% من سكان الصين تتجاوز أعمارهم الـ65 عامًا.

الصين تتخذ سياسات لزيادة عدد سكانها

ووفق البيانات الرسمية للحكومة الصينية، اتبعت الحكومة الصينية، بعض الإجراءات لإعادة التوازن في التركيب السكاني للدولة، التي تضمنت التخلي عن سياسة الطفل الواحد بعد أن استمرت لعقود من الزمن، ويتم استبدالها الآن بإمكانية الحصول على 3 أطفال كحد أقصى، حتى إن بعض المقاطعات تخلت عن القيود المفروضة على عدد أفراد الأسرة.

كما اتخذت الحكومة، تدابير لتشجيع السيدات على إنجاب الأطفال، من خلال منح الأمهات إجازة تصل إلى 30 يومًا مدفوعة الأجر للعروسين، فضلًا عن خصومات على عمليات التلقيح الصناعي،وتقديم إعانات نقدية للطفلين الثاني والثالث.

وقد أوضحت الاحصائيات، ارتفاع دخل الفرد في الصين بشكل كبير خلال القرن الحادي والعشرين، وبالرغم من ذلك، هناك مخاوف من أن تقدم الصينيين في العمر، قد يؤدى إلى انهيار اقتصاد الدولة.