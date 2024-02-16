ورشة فنية للأطفال بالمتحف اليوناني الروماني مخصصة للقص واللصق

أعلن القسم التعليمي بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية تنظيم ورشة فنية للقص واللصق اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024، لافتا إلى أن تلك الورشة مخصصة للأطفال من سن 7 إلى 10 سنوات، لافتا إلى أن العدد المطلوب لحضور تلك الورشة هو 10 أفراد فقط.

الأدوات المطلوبة من الأطفال المشاركين بالورشة الفنية

وأضاف المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، أن الأدوات المطلوبة من الأطفال المشاركين بالورشة الفنية الخاصة بالقص واللزق ، هى (ورق الكانسون الملون -قلم رصاص -ورقة فوم لاصق).

أسعار دخول المتحف

وأكد المتحف اليوناني الروماني، أن أسعار تذاكر دخول المتحف بالنسبة للزوار الأجانب هى 300 جنيه مصري ،وللطالب الأجنبي 150 جنيها، أما سعر تذكرة دخول المصريين والعرب فهي 40 جنيها وللطلاب المصريين والعرب 20 جنيها.

وأوضح المتحف أن موعد زيارة المتحف اليوناني الروماني ، أنه يمكن شراء تذاكر دخول المتحف أونلاين عن طريق هذا الرابط، لافتا إلى أنه يُسمح للأطفال تحت سن 6 سنوات، ولكبار السن من المصريين والعرب المقيمين فوق 60 عامًا، ولذوي الاحتياجات الخاصة من المصريين دخول المتحف بالمجان فيماعدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.