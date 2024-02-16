صديق يحيى السنوار يكشف مفاجآت بشأن تخطيطه لهجوم 7 أكتوبر: لم يتوقع نتائجه

قال عصمت منصور، الصديق المقرب من يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة، إن «السنوار» لم يتوقع أن يكون لهجوم 7 أكتوبر مثل هذه العواقب التي وصفها بـ«الخطيرة»، مُضيفًا أن «حسابات السنوار انحرفت عن مسارها ورد فعل دولة الاحتلال لم يكن من المُمكن السيطرة عليه، والآن حصلنا على هذه النتيجة».

لم يتوقع تعقيد المشهد بهذه الدرجة

ووفقا لتصريحات «منصور»، التي نقلتها قناة «سكاي نيوز عربية» لم يتوقع «السنوار» أن تؤدي العملية إلى تعقيد الأوضاع إلى هذا الحد من الخطورة، الأمر الذي أعطى إسرائيل ذريعة ومُبررًا لخرق جميع القواعد، مُتابعًا أنه «لو كان السنوار يعرف نتيجة الهجوم لما خطط أبدًا لعملية بهذه الطريقة».

وتعليقًا على الفيديو الذي نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا والذي يظهر فيه «السنوار» مع عائلته في نفق يُشتبه بأنه تحت مدينة خان يونس، قال «منصور» إن الفيديو دعاية لهم، مُضيفًا: «يُريد جيش الاحتلال أن يقول إنهم يُلاحقونه ويُحاولون القبض عليه».

ويعتقد «منصور» أن صديقه لا يزال في قطاع غزة ولن يُغادره تحت أي ظرف من الظروف، قائلاً: «إذا غادر السنوار غزة، سيفقد شعبيته وشرعيته كقائد».

هجوم 7 أكتوبر أوجع إسرائيل

وشنت الفصائل الفلسطينية هجوما مباغتا هو الأعنف على مستوطنات غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر من العام الماضي، وعلى إثر هذا الهجوم شن الاحتلال الإسرائيلي العدوان الأشرس على القطاع والذي تسبب في مقتل وإصابة نحو 30 ألف من سكان القطاع، فضلاً عن تشريد ونزوح مئات الآلاف.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن العدوان يهدف إلى قتل يحيى السنوار، وإنهاء حكم حركة حماس في قطاع غزة، واستعادة المحتجزين الإسرائيليين جميعاً من قبضة الفصائل الفلسطينية والذين نجحوا في احتجازهم عقب الهجوم الذي حمل اسم «طوفان الأقصى».