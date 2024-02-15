فيديو جديد لـ يحيى السنوار مع «الاحتلال الإسرائيلي».. هل اقترب الوصول إليه؟

كشفت قناة N12 التلفزيونية الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم أنه بحوزته فيديو جديد للقيادي بحركة حماس، يحيى السنوار، مدته أطول من المقطع السابق، والذي ضم لقطات مصورة، عقب ثلاثة أيام من أحداث السابع من أكتوبر، برفقة شقيقه «إبراهيم» وزوجته و3 من أطفاله، لافتة إلى أنه يجرى نشر الفيديو الجديد بوقت لاحق.

تفاصيل ملاحقة السنوار

وفي التقرير الخاص بالقناة الإسرائيلية جرى الإشارة إلى أن جهاز الأمن الإسرائيلي يتوقع أن يحيى السنوار يسبق جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يلاحقونه بكيلومترات مقدارها عدد من الأيام داخل أنفاق غزة تحديدا في منطقة خان يونس، ومجرد ما يجرى الوصول إلى مكان كان فيه حتى ويكتشفون أنه غادره، تاركا وراءه أدلة ومؤشرات على وجوده فيه.

وأوضح التقرير أن هناك فجوة يحاول جيش الاحتلال تقليصها من خلال معلومات استخباراتية، متوقعا حصر المطاردة إلى عشرات الأمتار بدلا من عشرات الأنفاق، في مطاردة بدأت تحتدم تحت الأرض.

الوصول إلى 4 أماكن لـ يحيى السنوار

وتؤكد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنه من خلال مشاهدة اللقطات التي ظهرت عبر كاميرات مثبتة داخل الأنفاق، يمكن التعرف إلى كيف يتحرك السنوار من مكان إلى آخر، بجانب الطريقة التي يتحرك به، وعلى الرغم من ذلك لم يصل جيش الاحتلال سوى لـ4 أماكن فقط غادرها يحيى السنوار، بحسب ما ذكرته صيحفة «يديعوت أحرونوت».

وفيما يتعلق بالمقطع الفيديو الأول الذي جرى نشره قبل يومين، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جرى التقاطه يوم 10 أكتوبر الماضي من كاميرات مراقبة في الأنفاق، والتي تعد تابعة للفصائل الفلسطينية، وقد حصلت القوات الإسرائيلية في وقت لاحق، بحسب ما ذكرته صحيفة «هآرتس» العبرية.