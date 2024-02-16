أعلنت وزارة التضامن عن تنظيم حملة «هنوصلك»، لكارت الخدمات المتكاملة في المحافظات اليوم الجمعة، وحددت أماكن استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024 في المحافظات، إذ يرغب الجميع الاستفادة من الخدمات المقدمة، والحصول على نسبة تخفيضات كبيرة على السلع والمنتجات.

أماكن استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024 في المحافظات

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه جرى تحديد أماكن استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024 في المحافظات اليوم من خلال حملة هنوصلك في المحافظات الآتية:

- محافظة البحيرة

- محافظة كفر الشيخ

- محافظة الدقهلية

- محافظة الغربية

- محافظة القليوبية

- محافظة الأقصر

- محافظة بني سويف

- محافظة السويس

- محافظة أسيوط

- محافظة القاهرة

- محافظة سوهاج

- محافظة الاسماعيلية

- محافظة الإسكندرية

- محافظة الفيوم

- محافظة الشرقية

- محافظة الفيوم

- محافظة قنا

حالات استخراج كارت الخدمات المتكاملة في المحافظات

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عن حالات استخراج كارت الخدمات المتكاملة في المحافظات لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة كالآتي:

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- فقد السمع التام.

- ضمور العضلات وذوي القزامة.

- درجة فقد السمع 55 ديسبل.

- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- الإعاقات السمعية.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

- مريض الهيموفيليا.

- ذوو الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

- أمراض الدم المزمنة.

- الشلل الدماغي